港股表現牛皮，恒指於兩萬八關口有支持，大市成交萎縮，觀望氣氛依然濃厚。醫藥、科技股普遍向好，建材股炒作未完。

恒指昨低開後最多跌200點、低見27,985點回升，惟升至28,267點受阻，收報28,221點，升36點或0.13%；國指升0.22%。大市成交648億元，低於60天平均逾三成，交投冷清。據《明報》港股數據庫，升跌比率61比39，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份半成多；陽燭對陰燭為65比35，大市普遍做好，但上升動力有限，整體牛皮悶局。

行業同樣缺乏焦點，本報數據庫追蹤的30個行業，有四成下跌，全部跌幅小於1%，美國減息預期降溫，地產相關偏軟，跌約0.6%，已是一眾行業中表現最差。上升行業中，只有醫藥保健、原材料升逾1%，分別升1.94%及1.35%，科技器材升0.77%，三個行業均有約九成股份上升，升勢全面。

中生製藥東陽光藥呈強勢

昨天提到科技股表現以舜宇（2382）、中興通訊（0763）較佳，前者昨升逾3％，保持向好趨勢；昨談及中通服（0552）表現沉悶，可以換馬至中國鐵塔（0788），結果該股即有表現升逾2%，但尚未走出5.7至6.3元上落困局，換馬看法不變。月內很少覆蓋醫藥股，主要是行業大部分股份表現低迷，只有中生製藥（1177）、東陽光藥（1558）少數呈現強勢。

逼近阻力 聯塑小注投機

內地早前推出專項債新政，允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金，有助帶動基建項目投資，刺激基建、建材股炒作，部分被忽視股如聯塑（2128）亦獲青睞，該股昨日創出今年新高。不過，聯塑已逼近阻力（詳看《技術取勝》），加上交投一向疏落，小注投機，水泥股表現相對穩定，更值得關注。

水泥股基本面良好，市場總體供需失衡持續改善，企業盈利保持強勁。據水泥業界資料，由於環境問題，河北省唐山市的幾家水泥公司被當地政府要求停止運營，預計有利華北的水泥價格，成為利好催化劑。

水泥股值博 海螺穩健中線之選

今年以來，海螺（0914）、中建材（3323）領漲，跑贏潤泥（1313）及金隅（2009）等同業，其中海螺財務穩健，可視作中線投資之選。不過，隨着風險胃納改善，短線落後股更具爆發力，以京津冀為核心的金隅，可受惠河北省執行錯峰生產，以緩解空氣污染問題。走勢上，金隅低位回升，並於20天線（約2.4元）形成支持，後市有望反覆上試2.6元或更高水平。

[劉思明 數據尋寶]