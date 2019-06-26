「士多Ztore」因撐送中而被一沉百踩，加多腳無妨，與讀者分享一個小道消息，消息人士透露，屈臣氏集團幾個月之前，一度研究入股或收購Ztore，但最終當然未有成事，令創辦人見財化水，發達幻滅。

能夠被李澤鉅看得上眼的公司，不需要很sexy，也不需要打本土牌，更不需要撐送中，對於出名穩健的Victor，最重要相信是盈利質素。他曾經在業績會透露，最重視的是geography diversity（佈局多樣性，即全球化佈局），二是industry diversity（產業多樣性，即業務多元化），三是這個行業是否可持續。

雖然創辦人岑廸贊曾經向傳媒表示，投資者睇中「士多」原因之一，是財政上相對健康，但似乎Ztore似未能符合以上三點，創辦多年主力服務本地市場，沒有geography diversity；電商側重銷售的零售產品，與百佳、屈臣氏無異，沒有industry diversity。

加上去年10月才完成B輪融資，集資6200萬港元，當時他預計Ztore要多20個月才達至收支平衡，屈指一算，那是2020年的事。但未有盈利就是未有盈利，原諒世界就是這樣現實，在Ztore未能證明行業是否可持續之下，屈臣氏最終決定放棄洽購。

相比之下，在Ztore完成B輪融資之際，屈臣氏集團就寧願與永輝超市、騰訊（0700）合作，合組百佳永輝，分別佔股40%、50%及10%，強攻廣東省超市業務，而首間「百佳永輝」也剛剛於半個月前正式開業，未來會以「百佳永輝Bravo」及「百佳永輝TASTE」雙品牌經營，計劃在今年開15間大舖及數十間迷你舖。

是的，聰明的永輝，甘居在百佳之後，那怕屈臣氏集團佔多10個百分點股權，真正願意當李氏的弟弟，而不是政權的契弟。

成王敗寇，永輝超市宣佈與屈臣氏集團合作後，股價累升三成多，而Ztore就因為失言而名譽掃地，短期內難望翻身，未來再被屈臣氏看上的夢想，應該是幻滅了。

大灣區國舅

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