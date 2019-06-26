星展香港公布對19家內地銀行資本的研究報告，指出在面對宏觀風險、按揭和信用卡風險，以及私人企業及非標資產的風險情況下，該行相信建行（0939）、招行（3968）等大行的資本情況會較為良好，惟四大行未來仍需要增資4.1萬至4.5萬億元人民幣 ，以提升現時大部分內銀只有17%的「總吸收虧損能力（TLAC）」。另報告亦建議，內銀體系需增加2萬億元人民幣，以滿足核心一級資本比率要求。

香港及內地銀行及保險業分析師施畊宇稱，現時內地的信用風險相對是可控的，而且在國家去槓桿的政策下，國企較容易進行融資；反之，民企則較難在銀行取得資金，因而無法造成違約、倒閉，或不良貸款的產生。

他又指出，中央亦有推行政策要求四大行和股份制銀行向民企和中小企增加貸款，雖然銀行的不良率或會因而增加，但風險高，銀行亦會收較高利率平衡風險回報，以及減低相關風險。

對於包商銀行早前遭接管，施畊宇認為此屬個別事件，當中涉及股東的不當行為，並非由系統性風險造成，因此該風險仍屬可控的。

記者：周綺琪

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