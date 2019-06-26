羅兵咸永道年初預計今年零售銷售將跌3%，該行因應外圍市況疲弱、經濟表現不穩定、旅客人數及人均消費下跌，將預測調低至跌5%，總額為4600億元。羅兵咸永道消費市場行業亞太區及香港/中國主管合夥人鄭煥然表示，電子產品及奢侈品銷售受較大影響，至於保健及美容產品等大眾消費品可錄得溫和增幅，大致為持平。

鄭煥然解釋，出售高價產品如黃金、珠寶及手表等的上市公司，近日公布業績表現平穩，盈利預測亦一般。除此之外，近日國際金價急升，影響消費者的購買能力，但相信零售商已有對策。他強調，目前情況未需要關店應對。保健及美容產品方面，他表示，雖然今年首4個月受內地實行《電商法》影響，表現相對欠佳，不過相關產品有一定需求，希望接下來的表現有所緩和。

至於近日爆發的示威遊行，鄭煥然預計對香港零售有一定程度影響，因示威在多個國家引起討論，影響不在港人士的心理，冀示威活動會完結，但他稱自己並非「政治家」，不方便作評論，希望不再延伸下去。

他坦言，今年預測零售市道最困擾之處，在於中美兩國「未傾好」，雖然今年首4個月股市有很大回升，但財富效應不高，加上中國受貿易戰影響，將需一定時間作調整，令他個人感覺不太看好香港零售，預測時亦有所顧忌。

記者：蕭嘉聰

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