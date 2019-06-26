中美貿易關係陰霾未定，籠罩股票市場氣氛，港股表現牛皮，先跌後靠穩，成交不足700億元。

恒指今早低開139點，報28046點，早段最多跌200點，低見27985點後拗腰回升，於28200點水平爭持，午後升穿上午高位，高見28267點，最多升82點，尾市表現略回順，全日收報28221點，上升36點或0.13%，成交金額648億元，創今年以來新低；國指升23點或0.22%，報10766點。

建行（0939）升0.92%，收報6.57元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；煤氣（0003）跌1.59%，收報17.38元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

重磅股方面，騰訊（0700）跌0.11%，收報349元；平保（2318）升0.65%，收報93.25元；友邦（1299）升0.24%，收報82.6元；匯控（0005）升0.08%，收報64.15元。港鐵（0066）創新高，全日升0.38%，收報52.55元

醫藥股跟隨相關A股板塊做好，午後升幅擴大，石藥（1093）升3.49%，收報12.46元，是升幅最大的藍籌；金斯瑞生物（1548）升6.53%，收報19.9元；復星醫藥（0867）升3.92%，收報6.9元。

憧憬減息降溫，本地地產股受壓，新地（0016）跌1.72%，收報131.4元，是跌幅最大的藍籌；恒地（0012）跌1.39%，收報42.45元；信置（0083）跌1.05%，收報13.2元。

教育股見鑊氣，21世紀教育（1598）急升9.46%，收報0.81元；天立教育（1773）升3.18%，收報3.57元；中教控股（0839）升1.31%，收報12.34元。

波司登（3998）早再遭沽空機構狙擊後，再作出澄清，加上公司全年多賺59%，股價上升，全日升2.01%，收報2.03元。

創世紀集團（1849）首日掛牌，全日收報0.49元，較招股價0.65元低24.62%或0.16元，未計手續費，每手5000股，帳面蝕800元。

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