華為副董事長胡厚崑表示，美國有關制裁是不正確、不公平及無依據，作為在全球營運的公司保證在任何情況下，其業務均符合法律，過去一個多月以來，公司積極採取措施，例如尋找替代供應商或自研產品，現時出售的5G設備性能沒有下降，強調美國政府行為對公司無大影響，惟不肯透露手上50份5G商用合約中，有多少是在美國商務部列其入黑名單後簽署。

胡表示，美國政府已經干擾公司頗長時間，但集團發展仍相當不錯，所以無在上述時間點刻意統計新合同數目，但有信心年底前5G設備模組出貨量超過50萬，對比現時出貨量則為15萬。

他又稱，目前任何與供應商體系及客戶之間的交流均是合規合法，現時華為領先5G行業，會不斷投入完善產品及系統，推動產業生態，首先是推動幫助終端芯片與網絡環境進行對接測試，以及帶動跨行業合作。

有記者先後問及美國向日本、韓國設備商及電訊商施壓，會否影響華為與當地客戶交易，胡表示，供應鏈未有受到任何影響，強調交易內容符合當地要求，他補充，華為一向採取多元化採購策略。

美國與其他西方國家關係緊密，華為參與28個歐洲國家的5G商用網絡建設，問及華為如何說服當地客戶，胡表示，其手機設備等早在4G年代已進軍歐洲市場，而且當地客戶考慮到5G穩定性問題，若果不採用華為產品，5G網絡將會延遲1至2年才能推出，而且華為產品具價格優勢。與歐洲客戶溝通方面，他表示，一直積極採取措施確保安全，更聲言「不能辜負（客戶）信任，選得放心，用得放心」。

基於美國禁令，日後華為手機或不能使用安卓系統，胡表示，不方便披露自家系統「鴻蒙」進度，亦無上市時間表，集團一向積極參與安卓平台，若最後無任何辦法，才會考慮其他方案。

對於內地較預期早近半年發布5G商用牌照，相關產業鏈是否已準備好，胡認為，牌照時間正當其時，市場已準備多時，消費者亦期待有更好服務體驗，故不存在過早的說法。

記者:李哲毅

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