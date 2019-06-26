信貸評級機構穆迪表示，相繼有大型香港銀行取消戶口最低結餘服務費，或會減低銀行的收入及利潤，對其評級有負面影響。

穆迪今日發表報告指，匯豐及中銀香港（2388）先後取消相關收費，估計是因為虛擬銀行即將開業。由於虛擬銀行普遍會針對年輕及善用科技的客戶群，它們估計在今年下半年陸續開業，爭取客戶存款、確保資金來源會是虛擬銀行的首要任務。因此，該行認為大型傳統銀行取消最低結餘收費，是先發制人的一步，避免存款基礎受損。而此舉亦符合監管當局達到普惠金融的政策目標。

以香港存款而言，穆迪指匯豐及中銀香港目前是第一及第二大銀行，市佔率分別為30%及14%。穆迪相信，由於匯豐的香港零售客戶的基礎橫跨亞太各區，因此影響較小，預計會令匯豐香港區的盈利減低少於1%。然而該行相信，此舉對整體銀行業都有影響，因為預計會有愈來愈多銀行跟隨大行取消收費。

況且，穆迪認為，面對虛擬銀行帶來的激烈競爭，傳統銀行不只在戶口服務費方面受到影響，外匯兌換及匯款等服務費亦會受壓。然而，銀行在其他服務例如用卡、股票交易、基金及保險銷售等仍會維持盈利能力。

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