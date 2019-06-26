金融學院今日宣布成立，目的為培育金融領袖人才，以及推動貨幣金融研究，包括應用研究的知識庫。學院由金管局按專家小組意見向財政司司長建議成立，所有其他金融監管機構及金發局均加入籌備委員會。

金融學院將會邀請金融機構、監管機構、專業服務及學術界等領域的高級管理層和優秀人才成為會員，制定及推行領袖發展計劃，以為培育金融領袖。金融學院會舉辦研討會，工作坊和小組討論，邀請來自世界各地金融領袖擔任主講嘉賓，並與會員互動交流。

金管局副總裁阮國恒表示，香港金融行業有充足的行內訓練，學院並非提供職業訓練。現時香港未有金融行業內的領袖訓練，業界人士較着重公司的營運，他希望透過金融學院協助業界人士掌握未來金融業發展，如科技、反洗錢、系統性金融風險等。

此外，現時金管局屬下的香港金融研究中心亦會改組至金融學院屬下，工作範疇除原有的貨幣及金融經濟研究外，將會擴展至包括應用金融研究，如反洗錢實務工作，以及前沿議題研究。

阮國恒指，初期預計會邀請少於100個會員可參與金融學院課程，主要為銀行、保險、證券、專業服務的業內領袖或潛在領袖，預期在會員人數會穩定約200名。

記者：歐陽偉昉

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