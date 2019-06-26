會計師事務所畢馬威發布《中國內地和香港IPO市場2019年中期回顧》，指本港IPO市場在今年上半年由生命科學行業帶領，共募集161億港元資金。畢馬威又預料2019年全年，本港新股總集資規模將超過2000億港元，總數將達200宗；惟預測並未納入市場傳言即將來港第二上市的阿里巴巴。

畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢預計，若阿里巴巴來港第二上市消息屬實，且交投量表現較該公司在美國市場好，及後將有機會納入「互聯互通」制度，並接觸國內投資者，為公司帶來更多長遠的正面影響。

劉國賢又稱，暫未見修訂《逃犯條例》對宏觀經濟或本港IPO市場有影響。

報告指，香港IPO市場在上半年共錄得74宗新股上市，集資額達695億港元，僅次於紐約證券交易所和納斯達克，位列全球新股市場第三。劉國賢又預料， 若阿里巴巴來港第二上市，集資額將達200億美元（約1561.73億港元），並將帶領本港新股市場重回全球新股市場。

該行指， 今年下半年，生物科技和創新科技將成本港IPO市場的主流。

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