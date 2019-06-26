三間內銀早前被指藐視美國法院，中國外交部昨日更出言反對美國對中國企業進行「長臂管轄」，中國銀行業協會首席法律顧問卜祥瑞接受內媒採訪時解釋有關問題，並鼓勵中資銀行依法不應該履行美國法院的判決。

卜祥瑞指，所謂「長臂管轄」是美國聯邦最高法院以「最低限度聯繫」為基礎，中資銀行若在美國設有分支機構，美國法院可以此作為「最低限度聯繫」，對這些銀行總行甚至在中國境內的分行行使管轄權；若沒有於美國設立分支機構，只要利用美元清算系統開展跨境業務，也可能被美國法院以從美元清算系統獲益為由，認定存在最低限度聯繫。

卜祥瑞指，中資行遇到客戶是美國法院案件的被告或被執行人，因而被捲入訴訟，若銀行不履行調查取證及協助凍結等，就有機會被裁定藐視法庭。

卜祥瑞引用內地法去判斷中資行應否執行美國的要求。卜祥瑞引用包括《商業銀行法》、《民事訴訟法》、《國際刑事司法協助法》等一系列中國法律，指美國法院未經中國政府相關主管機關同意，僅僅依據其國內法，就判決中資銀行向美國案件原告直接提供受到中國法律嚴格保護的中國境內機構的客戶信息，屬於典型的對中資銀行行使長臂管轄權，明顯違反內地法律，中資銀行依法不應該履行美國法院的判決。

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