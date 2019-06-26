恒指升12點，收報28198點，成交金額344億元。聯儲局主席鮑威爾暗示7月不一定減息，市場預期7月減息0點子的概率由40%降至約22%，加上美國新公布的經濟數據欠佳，美股下跌，科技股跌1%。中港股市跟隨低開，但很快見買盤支持，只是回升力度也不強，重磅股都是靠穩為主。

表現較強是醫藥股。美國再有大型藥廠併購，AbbVie拆資630億美元收購Allergan，本港上市的醫藥股普遍上揚，升幅介乎2%至4%。個別醫藥股近期也是偏強，例如中生製藥（1177）和三生製藥（1530），雖然在跌市中也有跟隨，但反彈力度也強，對好消息也反應正面。

中生製藥日前宣布，與中山康方生物成立合營，共同開發重組人源化抗PD-1單克隆抗體AK105。AK105已在中國開展一線治療鱗狀和非鱗狀非小細胞肺癌的臨床3期試驗，與恆瑞、信達、百濟等進度十分接近。由於肺癌是最大的腫瘤市場，該合營也令市場對集團前景更為樂觀。中金預計2019-2021年集團每年將會獲批超過15個新產品，研發管線產品將在未來6-8年實現-200億人民幣的峰值銷售額。

走勢上，中生製藥8元阻力頗大，過去1年都受制於這個關口。但集團已初步消化了集中採購新政的影響，隨着研發產品陸續應市，市場會對增長前景看法正面，破位的機會不少，中線有機會上試10元。

張兆聰

明報首席評論員

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