隔晚美股下跌。中美貿易關係陰霾未定，籠罩市場氣氛，昨日下挫逾300點的港股，今早表現牛皮。

恒指今早低開139點，報28046點，甫開一度失守28000點，低見27985點，最多跌200點，其後跌幅逐步收窄並倒頭回升，高見28263點，最多升77點，並於28200點水平橫行，半日收報28198點，上升12點或0.05%，成交金額344億元；國指升8點或0.08%，報10751點。

藍籌股方面，中生製藥（1177）升2.81%，收報8.04元，是升幅最大的藍籌。平保（2318）升0.49%，收報93.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點。騰訊（0700）升0.06%，收報349.6元。港鐵（0066）再創新高，高見52.9元，半日升0.38%，收報52.55元。

憧憬減息降溫，本地地產股受壓，新地（0016）跌1.57%，收報131.6元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點；恒地（0012）跌1.28%，收報42.5元；新世界發展（0017）跌1.3%，收報12.14元。

醫藥股跟隨相關A股板塊做好，中生製藥（1177）升2.81%，收報8.04元；石藥（1093）升2.33%，收報12.32元；金斯瑞生物（1548）升穿50天線，急升3.96%，收報19.42元。

中國市場監管總局周三發布嬰幼兒配方乳粉產品配方註冊管理辦法徵求意見，要求申請人應具有完整生產工藝、明確7種不予註冊的情形。乳製品股普遍做好，現代牧業（1117）升2.81%，收報8.04元；原生態牧業（1431）升1.3%，收報0.156元；蒙牛（2319）升0.5%，收報30.3元。

證監會公布，已凍結14家券商的客戶帳戶，懷疑與中國智能集團（0395）於2018年10月至2019年3月涉嫌市場操控活動有關。中國智能今日暴瀉，半日瀉33.97%，收報0.208元。

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