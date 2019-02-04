不利因素籠罩美股之餘亦影響港股今早開市表現，恒指今早低開139點或0.5%，報28046點，成交金額11億元；國指今早低開67點或0.64%，報10674點。

中石油（0857）逆市升0.7%，報4.34元，是升幅最大的藍籌，另外兩隻油股，中海油（0883）跌0.45%，報13.2元，中石化（0386）無升跌，報5.3元。

騰訊（0700）跌1.83%，報343元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低51點。匯控（0005）升0.62%，報64.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點。

內銀股未止跌，招行（3968）跌2.3%，報37.6元，工行（1398）跌0.71%，報5.57元；交行（3328）跌1.51%，報5.86元；中行（3988）跌0.62%，報3.21元；建行（0939）跌0.61%，報6.47元。

中國指發現偽造官方獸醫衛生證書，暫停加拿大肉類進口。萬洲（0288）升0.5%，報7.9元。

美光恢復向華為供應部分產品，據報美光及英特爾等美國企業已經找到繞開美國的禁令並向華為出售技術的方法。舜宇（2382）跌0.85%，報75.85元，瑞聲（2018）無升跌，報42.7元。

比亞迪（1211）在加拿大開設第一家巴士組裝廠，佔地45000平方呎，預計將招聘20多名員工。開市報46.3元，跌1.2%。

維珍妮（2199）公布截至今年3月底止全年業績，期內收入升6.7%至62.6億元，純利為2.82億元，升17.6%，毛利率微增0.4個百分點至21.4%。公司主席、執行董事兼首席執行官洪游奕，現時訂單量「滿意」，毋須擔心訂單表現。開市報6.15元，無升跌。

證監宣布，市場失當行為審裁處早前裁定健合國際 （1112，前稱合生元）及主席羅飛未有及時披露內幕消息，分別對健合及羅飛處以罰款160萬元。開市報43.6元，無升跌。

證監會公布，已凍結14家券商的客戶帳戶，懷疑與中國智能集團（0395）於2018年10月至2019年3月涉嫌市場操控活動有關。中國智能開市報0.16元，跌49.2%。