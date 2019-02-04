美股受眾多不利因素籠罩而下跌，港股ADR亦跌175點或0.63%，報28009點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.77%，折合報343.22元；匯控（0005）跌0.13%，折合報64.02元；建行（0939）跌1.13%，折合報6.44元。

今日焦點股份可留意：

中國指發現偽造官方獸醫衛生證書，暫停加拿大肉類進口。留意豬肉股會否受惠。

美光恢復向華為供應部分產品，據報美光及英特爾等美國企業已經找到繞開美國的禁令並向華為出售技術的方法。留意科技股及華為相關股表現。

比亞迪（1211）在加拿大開設第一家巴士組裝廠，佔地45000平方呎，預計將招聘20多名員工。

繼匯豐、中銀香港（2388）取消個人客戶最低結餘服務費後，渣打亦宣布自8月1日起，取消個人綜合理財服務「Premium理財」及「快易理財」的最低結餘服務費，同時非綜合理財個人客戶存款戶口之小額存款收費，及Cick-a-Count存款客戶之櫃台交易服務費亦會取消。

維珍妮（2199）公布截至今年3月底止全年業績，期內收入升6.7%至62.6億元，純利為2.82億元，升17.6%，毛利率微增0.4個百分點至21.4%。公司主席、執行董事兼首席執行官洪游奕，現時訂單量「滿意」，毋須擔心訂單表現。

證監宣布，市場失當行為審裁處早前裁定健合國際 （1112，前稱合生元）及主席羅飛未有及時披露內幕消息，分別對健合及羅飛處以罰款160萬元。