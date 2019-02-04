傳在有關中美重啟談判的磋商中，美國不接受關稅條件，暗示兩國在G20上達成貿易協議的可能性不大，加上聯儲局主席鮑威爾隔晚警告經濟下行風險增加，但沒有發出即將降息的信號。數據方面，6月份消費者信心跌至2017年9月以來的最低點、5月份新建住宅銷量跌至五個月低位。綜合上述不利因素，美股創三周多來最大跌幅。道指高開4點後，跌幅最多曾擴大至199點；10年期國債債息亦跌穿2厘。

道瓊斯工業平均指數收跌179點，跌幅0.68%，報26548點。標普500指數收跌27點，跌幅0.95%，報2917點。納斯達克綜合指數收跌120點，或1.52%，報7884點。

波音跌1.25%，報369.32美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低31點，而麥當勞升0.88%，報205.71元，貢獻道指12點。

科技股方面，蘋果收市報195.57元，跌1.51%，谷歌母公司Alphabet收市報1087.58元，跌2.6%，亞馬遜收市報1878.27元，跌1.86%，Facebook收市報188.84元，跌1.95%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.11%，報383點。德國DAX指數收跌0.38%，報12228點；法國CAC 40指數跌0.13%，報5514點；英國富時100指數收漲0.08%，報7422點。