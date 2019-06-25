維珍妮（2199）公布截至今年3月底止全年業績，期內收入升6.7%至62.6億元，純利為2.82億元，升17.6%，毛利率微增0.4個百分點至21.4%。公司主席、執行董事兼首席執行官洪游奕指出，過去3年陸續有新廠房落成，影響毛利率表現，未來會致力提升毛利率水平，形容現時訂單量「滿意」，毋須擔心訂單表現。

公司在越南海防市共設5個廠房，其中工廠D及E將於今年6月及9月投產，期內越南廠房共佔公司總收入60%。洪游奕表示，公司現時採取「China for China」的策略，如果是內地訂單將由內地廠房生產，其他訂單亦會因應情況決定在何地生產。他預計，今年9月大部分往美國的訂單可轉移至越南生產，未來3年主要增長將來自越南。

維珍妮上財年的資本支出為12.1億元，主要用作增加越南海防市工廠C的生產線，以及興建工廠D及E。公司執行董事兼首席財務官姚嘉駿預計，今個財年的資本支出可大幅降低35至40%，因公司於今明兩年未有計劃投資額外生產設施。洪游奕補充，公司於海防市仍有土地儲備，可興建2至3間新廠房。

維珍妮今日收市報6.15元，升5.3%。

記者：蕭嘉聰

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