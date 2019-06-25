林鄭挾着「好打得」之名堂出任特首，自負於過往年年考第一，也有亮麗的公務員履歷表，自信做特首無事可難到她。殊不知正是她太有自信，這兩點成為她今日一敗塗地的伏線。比起分數，見識與人情世故才是政治更重要的一環。

公務員是做份內事，特首要懂政治；前者是照章辦事，不用理會外界反應，後者是看時勢行事，看懂人心才是要訣。林鄭的歷練主要來自公務員，從她過往行事看，幾乎鐵定了的事便要貫行到底，她唯一要交代的，只是上頭，而不用顧慮大局感受，彷佛考第一的她才是香港前途的路標。

她任政務司長時，將周永新的全民退休報告過橋抽板；到去年發表施政報告時，又搶先公布計劃填海1700公頃，視土地供應專責小組如無物。姑勿論她的「初心」好壞，其行事作風是一馬當先，其他意見對她來說不過是粉飾櫥窗，諮詢這些樣板戲演過便請老倌離場。她的個人經歷沒有令她領略折衷這門藝術，也是今次修例風波的芭蕉扇，反覆撥火。

當屆政府有兩大民生問題要處理，一是土地，二是醫療，但政治手腕不足，無事生事，最後全部問題都解決不了。即使「明日大嶼」說得如何浩蕩，如何提供住宅與建立創科重鎮，現在林鄭政府淪為「跛腳鴨」，任內不可能推行到。第二問題是醫療，本來醫務人員負擔已經極重，今次事件卻令醫務人員與政府之間份外猜忌，或時刻要就病人資料而與警方角力，百上加斤。今場政治風波令林鄭銳意解決的問題更難搞。

缺乏視野，也是林鄭的死症。試問經此一役，有多少外資敢說自己對香港的信心始終如一、絲毫沒想過Plan B撤離香港？有多少精英願意來香港做創科？再者中國借香港「過橋」亦是當下大戰略，是中國封鎖政策的一道後門。「滬港通」、「深港通」如是，中美相爭時經香港偷運技術如是，今日造成的後果，將中國整盤棋打翻，也是多虧林鄭。中央政府未必掌握民情，否則不會在此時此刻玩火自焚，但林鄭身為中間人，亦是香港民情的溫度計，而她偏偏不懂人心、誤報水溫，才是禍端。政治與經濟仍然密不可分。

雖則林鄭責無旁貸，但今次風波也暴露政府、建制派之腐敗。今日的建制派隨風擺柳，不顧政策好壞而盲撐，橡皮圖章的身分已表露無遺。行政會議任由林鄭一意孤行，出事時政府又相互割蓆，葉劉挺身撐修例，釀出大禍時就要林鄭向香港人道歉，政務司長張建宗、警務處長盧偉聰只將開槍決定推諉於下屬。回想國民教育風波時，行會成員胡紅玉會現身善後，召集人林煥光亦始終護航，與今截然不同。殺君馬者道旁兒，一如田北俊所言，林鄭應辭退鼓勵她推動修例的行會成員；不論是行會勸阻不果抑或林鄭不受規勸，再追本溯源，其實也是由於特首與內閣、政黨之間聯繫薄弱，沒有制衡，現在便輕易割蓆，本質是政制問題。

現時示威者流行一句話「Be water」，其實是李小龍的對白，上承自《道德經》，剛好這種智慧，是林鄭一直以來所忽略的。「江海所以能為百谷王者，以其善下之，故能為百谷王。」萬水奔赴，匯成大海，是因為大海居於低處；做領袖，不是時刻爭做最高，反而是做最低。成在「好打得」，也敗在「好打得」，不是很諷刺嗎？

賈文清