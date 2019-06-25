政府統計處今日公布5月外貿數字，5月份整體出口貨值按年跌2.4%，連跌7個月，但跌幅較4月的2.6%略收窄，同時亦低過市場預期的跌4.5%；進口貨值按年跌4.3%，亦連跌6個月，較4月跌5.5%也有所收窄，亦好過市場預期的跌5.8%。而累計首5個月，本港整體出口貨值按年跌2.5%，進口貨值跌3.8%。

按地區計，5月出口至亞洲主要目的地貨值普遍錄得跌幅，又以泰國、馬來西亞及新加坡這些東盟國家跌幅較大，分別跌14%、11.6%及9.5%；出口至內地亦跌4.1%。不過，出口至韓國、菲律賓和印度則有顯著上升，分別增24.5%、12.1%和8.9%。其他國家方面，出口至德國跌16.9%，出口至美國跌15%，但出口至英國各9.3%。進口方面，自韓國進口跌29.6%、印度跌18.6%、內地亦跌4%；自瑞士和美國進口則升22%和2.1%。

累計首5個月，本港出口至美國跌12%，出口至內地跌5%；自內地進口亦跌1.4%。

政府發言人表示，受到環球經濟表現較弱及中美貿易摩擦影響，5月份商品出口維持疲弱，情況與很多其他亞洲經濟體相似。展望將來，香港的短期出口前景會繼續受各種外圍不明朗因素困擾，當中中美貿易關係的發展尤為關鍵。政府會繼續保持警覺。

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