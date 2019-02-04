G20峰會舉行在即，市場對中美貿易談判抱觀望態度，港股今日向下，跌穿50天線，曾下挫逾400點。

恒指今早低開65點，報28447點，開市後跌勢逐步擴大，早段失守50天線(28408點)，並跌穿28400點至28200點水平，午後曾低見28066點，最多跌446點，其後於28100點至28200點區間橫行，全日收報28185點，下跌327點或1.15%，成交金額823億元；國指跌210點或1.92%，報10742點。

九龍倉置業（1997）升1.35%，收報56.35元，是升幅最大的藍籌。領展（0823）升0.46%，收報97.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點。

重磅股方面，騰訊（0700）跌1.8%，收報349.4元；匯控（0005）跌0.39%，收報64.1元；平保（2318）跌1.33%，收報92.65元。另外，港鐵（0066）創新高，全日升0.96%，收報52.35元。

外電報道，3間中資銀行違北韓調查令，有機會面臨美國制裁，內銀股幾乎全線遭拋售。交行（3328）跌3.71%，收報5.95元，是跌幅最大的藍籌；招行（3968）更急挫7.67%，收報38.5元；工行（1398）跌1.33%，收報5.61元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低80點。

手機設備股受壓，比亞迪電子（0285）挫3.6%，收報10.72元；舜宇（2382）跌2.98%，收報76.5元；瑞聲（2018）跌2.18%，收報42.7元。

全年多賺1.26倍的毛記葵涌（1716）股價飈升，全日飈15.24%，收報1.21元。

壹傳媒（0282）昨日公布，集團去年度淨虧損減少至3.38億元。今日股價下跌，全日挫5.71%，收報0.33元。

錦欣生殖（1951）首日掛牌，全日收報9.28元，較招股價8.54元高8.7%或0.74元，未計手續費，每手2000股，每手帳面賺1480元。

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