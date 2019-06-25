雖然貿易戰未有平息跡象，不過美股在減息預期下已率先反彈。富邦香港第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光預期，美國會在下次7月和9月會議減息，美國經濟數據開始放緩，聯儲局在近月股市下跌後取態轉鴿，未來12個月會減息3至4次。即使經濟不佳，但重新放寬流動性下，美股會震盪創新高。他預計在未來12個月他預期恒指最低在在25000點，若美國減息後，期間貿易戰未有不利消息，屆時港股可跟隨美股創高，最高見30000點，最快可在下半年出現。

本港拆息在半年結、大型上市活動和虛擬銀行等因素下居高不下，1個月拆息高見2.5厘，潘國光認為，隨美國減息，1至3個月美元拆息會回落至2厘以下，港元拆息也會跟隨。他指出，近期沒有不自然的大型資金流入或流走，港元在7.8水平屬自然水平。阿里巴巴市傳集資數千億元，多於本港銀行體系總結餘，他認為如果到時港元拆息抽升至4、5厘，而美元拆息低於2厘，金管局可透過回購票據釋放資金，惟機會不大。

中美元首將在G20會面，潘國光認為兩方會重覆去年G20會面，訂出談判限期，但沒有實質成果。長期雙方需要時間，準備在貿易、科技戰以外的戰線。

人民幣匯率回穩，潘國光認為人行會跟隨美國減息乘機跟隨降準，今年降準2次，人民幣匯率年底不會穿6.95，明年視乎貿易戰需要才決定是否跌穿7算。

記者：歐陽偉昉

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