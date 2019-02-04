市場觀望中美貿易談判前景，加上未有利好因素支持，港股低開低收。恒指今早低開65點，之後跌幅擴大，最多跌407點，低見28105點，半日跌372點或1.31%，報28140點，跌穿50天線，成交金額436億元；國指跌234點或2.14%，報10718點。

外電報道，3間中資銀行違北韓調查令，有機會面臨美國制裁，內銀股幾乎全線遭拋售。工行（1398）及交行（3328）除息，兩股齊捱沽，工行跌2.04%，收報5.57元，為半日跌市火車頭；交行跌4.04%，收報5.93元，屬半日跌幅最大的藍籌。其餘內銀亦無運行，建行（0939）跌0.91%，收報6.53元；中行（3988）跌1.53%，收報3.22元；招行（3968）負面新聞纏身，股價半日跌近9%，報37.95元。

騰訊（0700）失守350元大關，收跌1.74%，收報349.6元。連日強勢的港鐵（0066），今日繼續逆市走強，半日再升0.48%，報52.1元，暫錄九連揚。另九龍倉置業（1997）同樣逆市造好，中午升1.26%，收報56.3元，是升幅最大的藍籌。

其餘異動股方面，波司登（3998）今早發澄清公告，否認沽空機構報告中對公司之所有指控，股價今早反彈一成，報1.92元。

「天仁茗茶」香港代理商賓仕國際（1705）放榜，純利微跌3.2%，股價逆市漲3.8%，報0.83元。同樣已放榜的毛記葵涌（1716），股東應佔溢利按年增長1.26倍，半日大升13.3%，報1.19元。

另壹傳媒（0282）昨日公布，集團去年度淨虧損減少至3.38億元，股價今早偏軟，挫7.14%，報0.33元。

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