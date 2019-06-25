內銀股今日全線重創。據《華盛頓郵報》報道，有美國法官發現3間大型中資銀行在對朝鮮違反制裁的調查中，拒絕遵守傳票的要求，蔑視法庭。根據美國司法部長或財政部長的要求，事件或首次觸發一項制裁規定，令中國其中一間最大型銀行要從美國金融體系中被切斷聯繫。

報道指，3間中資行名字尚未被公布，但法院判決的細節與2017年一次民事行動相符。當時司法部稱交行（3328），招行（3968）和上海浦發銀行與一家香港公司合作，為朝鮮受制裁的國有外貿銀行洗錢超過1億美元。

受消息影響，內銀股捱沽，招行跌幅最厲害，半日急插逾9%，中午報37.9元；交行亦跌近4%，半日報5.94元。上海浦發銀行A股跌3.24%。

報道又指出，面臨被美國制裁風險的銀行可能是上海浦發銀行，根據該行的股權結構、美國有限業務，和涉及與其他銀行的行為，均與裁決中擬制裁的銀行表述相同。

除了捲入制裁漩渦，招行（3968）於內地也負面消息纏身，一間聲稱與招行有合作關係、辦公室進駐招行總部所在大廈的私募基金中金國瑞，日前突然清算旗下產品，負責人承諾還款，但之後卻失蹤，據報超過500名投資者受影響，9.4億元人民幣資產化為烏有。

其他報道：

【內銀急插】招行：沒有受到涉嫌違反任何制裁法律的相關調查

【內銀急插】交行：沒有受到任何因涉嫌違反制裁法律的調查

【華為風波】聯邦快遞告美國商務部

【大行點睇】李寧曾颷近兩成 高盛上調其目標價

【華為風波】持2100專利的華為研發部門 將從華為剝離

【小小超出手】傳富衛保險洽購美國大都會人壽香港業務

【股價下跌】Bernstein下調6月澳門博彩收入預測 濠賭股普遍下跌