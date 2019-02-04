Bernstein指，從渠道調查顯示，6月1至23日，澳門博彩收入約172億澳門元，日均7.47億澳門元，較5月份的日均值下降11%，與去年6月持平，但因預期貴賓業務贏率較低，因此將6月份澳門博彩收入的同比增幅預測下調至1%至3%。

Bernstein預期，貴賓業務將持平，但贏率較低，對貴賓業務仍持謹慎態度，因贏率的變動會帶來波動，導致難以準確預測月度趨勢；中場業務方面，則預計按月降幅在低單位數。另外，5月份中國宏觀經濟低於預期，以及美中緊張局勢都會對澳門博彩收入的復甦帶來不確定性。

主要澳門博彩股均下跌，新濠國際（0200）現跌1.7%，報15.98元；澳博（0880）跌1.26%，報8.61元；金沙中國（1928）跌0.95%，報36.5元；美高梅中國（2282）跌0.613%，報12.98元；銀娛（0027）報50.75元，跌0.49%。

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