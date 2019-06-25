雖然中美兩國貿易代表進行電話交談，但市場似乎不抱大期望，恒指今早低開65點或0.23%，報28447點，成交金額18億元；國指今早低開42點或0.4%，報10909點。

申洲國際（2313）升1.7%，報107.5元，是升幅最大的藍籌，Bernstein因本月至今貴賓業務贏率較低，下調6月澳門博彩收入預測1%至3%，金沙中國（1928）跌1.63%，報36.25元，是跌幅最大的藍籌。

友邦（1299）升0.18%，報83元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點；工行（1398）除淨，跌0.264%，報5.67元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低67點。

李寧（2331）發盈喜，預期截至6月底止中期，純利將較去年同期的2.68億元人民幣(下同)，增加不少於4.4億元(以此計算，升幅約為1.64倍)。開市報17.5元，升14.5%。

波司登（3998）今早發澄清公告，否認認該報告中對公司之所有指控，股份今早復牌。昨日停牌前報1.73元，跌24.7%，成交金額3.27億元。最多曾跌28.2%，低見2.3元。開市報1.92元，升10.9%。

台式茶飲品牌「天仁茗茶」香港代理商賓仕國際（1705）公布截至今年3月底止業績，受餐飲業務帶動，收入增長14.9%至5.19億元，但在成本急增下，純利微跌3.2%至1467.8萬元，倘撇除前一年度上市費用部分，核心純利則大跌近六成。開市報0.8元，無升跌。

毛記葵涌（1716）公佈今年3月底止全年業績，期內受惠於收益按年增長15.9%至1億元，股東應佔溢利按年增長1.26倍，達1560萬元，每股派末期息0.052元，派息總額達1400萬元，差不多將九成盈利派發。開市報1.22元，升16%。

壹傳媒（0282）公布截至2019年3月底止年度業績，總收入減少12.8% 至13.04億元，但受出售物業及機器錄得約2.6億元收益，去年度淨虧損減少至3.38億元，較去年同期淨虧損約4.76億元有所收窄。《蘋果日報》及《台灣蘋果日報》將於今年逐步轉用會員制，集團披露，截至6月23日已錄得350萬名香港會員登記。開市報0.335元，跌4.2%。

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