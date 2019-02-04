中美兩國領袖將於G20碰面，今早，美國貿易代表辦公室發言人稱，萊特希澤周一與中國國務院副總理劉鶴通電；而中國商務部亦發公告指，劉鶴應約與萊特希澤、財政部長梅努欽通話，雙方按照兩國元首通話的指示，就經貿問題交換意見。雙方同意繼續保持溝通。留意市場對此的解讀。

美股隔晚窄幅波動，港股ADR則跌187點或0.66%，報28326點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.91%，折合報352.56元；匯控（0005）跌0.35%，折合報64.12元；建行（0939）跌0.23%，折合報6.57元。

今日焦點股份可留意：

波司登（3998）今早發澄清公告，否認沽空機構Bonitas報告中對公司之所有指控，股份今早復牌。昨日停牌前報1.73元，跌24.7%，成交金額3.27億元。最多曾跌28.2%，低見2.3元。

台式茶飲品牌「天仁茗茶」香港代理商賓仕國際（1705）公布截至今年3月底止業績，受餐飲業務帶動，收入增長14.9%至5.19億元，但在成本急增下，純利微跌3.2%至1467.8萬元，倘撇除前一年度上市費用部分，核心純利則大跌近六成。

毛記葵涌（1716）公佈今年3月底止全年業績，期內受惠於收益按年增長15.9%至1億元，股東應佔溢利按年增長1.26倍，達1560萬元，每股派末期息0.052元，派息總額達1400萬元，差不多將九成盈利派發。

壹傳媒（0282）公布截至2019年3月底止年度業績，總收入減少12.8% 至13.04億元，但受出售物業及機器錄得約2.6億元收益，去年度淨虧損減少至3.38億元，較去年同期淨虧損約4.76億元有所收窄。《蘋果日報》及《台灣蘋果日報》將於今年逐步轉用會員制，集團披露，截至6月23日已錄得350萬名香港會員登記。

李寧（2331）發盈喜，預期截至6月底止中期，純利將較去年同期的2.68億元人民幣(下同)，增加不少於4.4億元(以此計算，升幅約為1.64倍)。

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