G20舉行在即，市場觀望中美貿易談判前景，美股道指窄幅波動，高開8點後最多曾升87點，低位則微升4點，全日波幅約83點。美國對伊朗採 取新的制裁措施後，能源股下跌。另外，市場亦關注今日聯儲局主席鮑威爾的公開演說。

道瓊斯工業平均指數收漲54點，升幅0.04%，報26773點。標普500指數收跌5點，跌幅0.18%，報2945點。納斯達克綜合指數收跌26點，或0.33%，報8005點。

波音升0.58%，報373.99美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻14點，而家得寶跌1.86%，報205.5元，拖低道指26點。

科技股方面，蘋果收市報198.58元，跌0.1%，谷歌母公司Alphabet收市報1116.7元，跌0.77%，亞馬遜收市報1913.9元，升0.13%，Facebook收市報192.6元，升0.76%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.26%，報383點。德國DAX指數收跌0.53%，報12274點；法國CAC 40指數跌0.12%，報5521點；英國富時100指數收漲0.13%，報7415點。