遭沽空機構Bonitas狙擊的波司登（3998）今早發澄清公告，否認該沽空報告中對公司之所有指控，又指該報告包含具有誤導性、偏見性、選擇性、不準確及不完整之陳述以及毫無根據之指控及不負責任之猜測；在該報告刊發之前或之後，Bonitas亦未與公司或董事進行聯繫。

波司登逐點反駁Bonitas報告。

對於「自2015年以來虛構純利8.07億元人民幣，多報174%！」，波司登指屬惡意中傷及毫無根據，報告涵蓋之附屬公司數量遠低於本公司年度報告所涵蓋之附屬公司數量（至少80家或以上），此乃並未反應集團之整體運營情況。

對「就多次收購向未披露之內幕人士作出多付款項」，波司登指，指控事實上不正確，在收購前已聘請國際知名及專業核數師、法律顧問、估值師及╱或其他顧問進行盡職調查及估值；另外，已於各收購公告就遵循上市規則及證券及期貨條例而提交之權益披露表格妥為披露所有所需資料及╱或關係。

對「在未收到付款之情況下處置資產」，波司登指，指控事實上不正確且有所誤導。公司對收到之所有付款均可提供文件支持。認為，以議價價格處置資產以及買方未支付款項之指控完全不正確。

對「過往向波司登內幕人士支付巨額紅利」，波司登指，指控屬惡意中傷及毫無根據。自公司在聯交所上市以來，公司幾乎每年按比例向股東派發現金股息。認為派發股息之慣例為股東提供了穩定及滿意之回報，並間接證明公司財務狀況穩健。

波司登指，將保留其所有權利，在適當或必要情況下通過法律或任何其他途徑維護該等權益。公司控股股東高德康亦告知，擬於日後適當時進一步增加其於公司之股權。此外，公司根據上市規則可於適當時進一步在市場中購回股份。

公司將於今早復牌。昨日停牌前報1.73元，跌24.7%，成交金額3.27億元。最多曾跌28.2%，低見2.3元。

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