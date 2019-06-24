【港股收市】港股收升39點 港鐵八連揚累颷6.8%
文章日期：2019年6月24日 16:15
中美兩國元首於G20峰會會面前夕，港股表現牛皮。恒指午後於28500點反覆爭持，雖然一度小幅倒跌，惟很快重拾升勢，收市升39點或0.14%，報28513點，成交金額697億元；國指升31點或0.29%，報10952點。
騰訊（0700）領升大市，埋單漲0.4%，收報355.8元；其次為工行（1398），收市升0.67%，收報5.97元。連日強勢的港鐵（0066），今日再升0.88%，收報51.85元，連升八個交易日，累升6.8%。
5G概念股回吐，中移動（0941）跌0.78%，報70.45元；鐵塔（0788）跌0.95%，報2.08元；中電信（0728）跌1.5%，報3.88元；聯通（0762）跌0.45%，收報8.51元。另貿戰概念股萬洲（0288），股價同樣受壓，收跌2.61%，收報7.84元，屬表現最差的藍籌。
市場對減息預期升溫，地產股全線上揚，其中恒隆地產（0101）升2.89%，收報18.5元，屬今日升幅最大的藍籌。五大地產股同樣有支持，恒地（0012）升2.84%，收報43.45元；新地（0016）升1.13%，收報134.5元；新世界發展（0017）升0.49%，收報12.4元；長實集團（1113）升0.66%，收報61.3元；信置（0083）升0.6%，收報13.5元。
其餘異動股方面，煤氣公司（0003）上周表示申請加價，收報17.66元，升0.91%；維他奶（0345）連跌三日，今日再跌半成，收報36.8元。受惠於比特幣走強，「比特幣概念股」栢能集團（1263）連升六日，收報2.33元，漲一成。
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