港府計劃修訂「逃犯條例」引發過百萬香港市民上街抗議，有市民早前更發起「全民沽港元」活動，希望藉著沽港元、換美元來衝擊聯匯制度。前金管局總裁任志剛呼籲香港金融界團結一致、緊守崗位 、時刻警惕、謹慎應對複雜的金融形勢。

任志剛表示：「鑑於環球地緣政治局勢緊張、中美貿易摩擦加劇，加上香港近期的發展，出現令人擔心的情況。我呼籲金融界團結一致，緊守崗位，做好金融服務經濟的工作，並扮演好香港作為國際金融中心的角色。

我深信香港貨幣金融制度基礎穩健，大家亦要保持信心，時刻警惕有投機者會興波作浪，混水摸魚，損害國際投資者以及本地市民對香港貨幣金融制度的信心，故希望金融界謹慎應對。」

此外，任志剛又說，《逃犯條例》修訂引發的風波無疑影響了香港的國際形象，特區政府會致力以實際行動重建國際社會對香港的信任和信心。他表示，法治是香港維持國際金融中心的基石，不可妥協，而香港警察是維持香港治安的中流砥柱，並重申支持行政長官有效管治和施政，期望各界與政府攜手，讓香港重新出發。

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