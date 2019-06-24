人行上星期五（6月21日）上調5間券商的短期融資證券最高待償還餘額上限，變相傳導流動性。5間券商分別是廣發（1776）、國泰君安（2611）、中信（6030）、華泰（6886）及海通（0665）。其中，廣發上限提升至176億元（人民幣，下同）、國泰君安提升至508億元、中信增至469億元、海通增至397億元、華泰增至300億，合計最新額度1850億元，與未上調前805億元比較，今次人行給予了5間券商共1044億元額外流動性。

另外，申萬宏源（6806）、招商證券（6099）、中信建投（6066）、銀河證券（6881）等券商也已經獲得調整，只是尚未公告最新額度。外電《彭博》指出，人行此舉，是因為近期銀行間市場出現一定的信用緊縮現象，因此採用非銀手段，透過大型券商傳導流動性，紓緩市場風險。

早在上周二（18日），已有內媒引述消息指人行與中證監召集了6家大型銀行和主要券商開會，以緩解市場的流動性結構困局。監管機構同意，鼓勵大銀行擴大向大型券商融資，以維護同業業務穩定，消除部分金融機構的顧慮，並支持大型券商擴大向中小非銀機構融資；人行將適當調高大型券商短期融資證券最高限額，支持其發行金融債券，鼓勵大行與大型券商作同業交易對手方。

所謂短期融資證券，是指企業在銀行間債券市場發行和交易，並約定在一年期限內還本付息的有價證券。短期融資證券是一種高流動性的資金管理方式，能夠在一定階段內保持充足的流動性，是對企業提供流動性的一種方式。