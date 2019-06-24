成功人士如微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）都難免偶有犯錯，但錯誤大得能夠令比爾蓋茨輾轉難眠，原來是當年沒有讓微軟研發一個標準的非蘋果手機作業系統，結果令Google有機會推出Android，獨霸非蘋果手機系統市場。

比爾蓋茨是在上星期出席風險投資公司Village Global舉辦的活動中，談起這個他「一生中所犯下最大的錯誤」。他表示，軟件世界是一個勝利者的舞台。一個微小的錯誤帶來的災難是巨大的，而出於他的管理不善，導致微軟沒有推出像Android那樣非蘋果手機的標準作業平台。

比爾蓋茨指出，非蘋果手機系統是贏家通吃，只有容納一個系統平台的空間，「只此一個的非蘋果手機系統，值多少錢？是4000億美元將從G公司（谷歌）轉移到M公司（微軟）」。

對於比爾蓋茨的「認錯」，外界認為包含丁了兩個意思，一是微軟作為數一數二的軟件巨頭，但卻錯失了手機系統市場的機會；二是如今iOS和Android稱霸手機，微軟想打破幾乎不可能。

Google是在2005年以至少5000萬美元收購Android，並在2007年宣布推出非蘋果手機的作業系統。微軟也不是從沒嘗試過進入手機作業系統市場，早在2003年便推出Windows Mobile 2003，到2010年宣布推出Windows Phone 7作為後繼手機，之後再有Windows Phone 8及Windows Phone 10，但始終無法動搖iOS和Android的地位。去年12月，微軟停止了Windows Phone的支援及更新，正式退出舞台。

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