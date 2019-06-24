隔夜美股偏軟，市場靜待本周G20峰會中美貿易關係變化，恒指表現平穩。港股今早跟隨低開73點，惟之後即重拾升勢，最多升過160點，高見28634點，臨近中午尾市升幅收窄，半日收報28538點，升64點或0.23%，成交金額414億元；國指升37點或0.35%，報10959點。

內銀股受捧，其中建行（0939）升0.46%，收報6.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌；其餘內銀股亦走強。工行（1398）升0.51%，收報5.96元；交行（3328）升1.24%，收報6.54元；中行（3988）升0.31%，收報3.28元。重磅股方面，騰訊（0700）半日升0.28%，收報355.4元，匯控（0005）宣布上調息率搶港元定存，收市跌0.15%，收報64.55元。

早前熱炒的貿戰概念股，今早回吐。瑞聲（2018）跌0.11%，收報43.9元；舜宇（2382）跌1.13%，收報79.1元。豬肉股萬州（0288）跌4.1%，收報7.72元，為半日跌幅最大藍籌。中生製藥（1177）則升3.91%，收報7.98元，是升幅最大的藍籌。

其餘異動股方面，煤氣公司（0003）上周表示申請加價，今早升0.91%，收報17.66元；中國燃氣（0384）全年純利按年增34.93%，收市報29.15元，漲4.7%。

維他奶（0345）績後無運行，最多跌逾7%，低見35.9元，創3個月新低，收市報36.7元，挫逾半成；比特幣重返萬元大關，「比特幣概念股」栢能集團（1263）借勢炒上，收市報2.37元，升12.86%。

大酒店（0045）發盈警，股價逆市受壓，跌2.9%，報10.68元。