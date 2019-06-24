匯豐宣布，今日起讓所有客戶港元定存利息3個月、6個月及12個月息率提高0.2厘，至1.8厘至2.2厘不等，起存額最少1萬元(詳見下表)。

今次存款優惠需以新資金用作定存，最少存放1萬元才獲較高息口，在今次匯豐客戶的3個月、6個月及12個月港元定存息口優惠前，原來息口介乎1.6厘至2厘。

該行同時下調美元定存息口，存款期針對12個月及18個月。12個月及18個月美元新資金定存利率一律降低0.2厘，原來12個月及18個月一般美元定存息率由2.3厘降至2.1厘，卓越理財客戶由2.4厘降至2.2厘，尚玉客戶美元定存利率由2.5厘降至2.3厘。

港元新資金定存利率

3個月、6個月及12個月港元新資金定存利率上調。有關優惠的起存金額為新資金1萬港元。

滙豐尚玉 港元定存年利率 滙豐卓越理財 港元定存年利率 滙豐運籌理財 港元定存年利率 其他滙豐戶口 港元定存年利率 3個月 1.90% 2.10% 1.70% 1.90% 1.65% 1.85% 1.60% 1.80% 6個月 1.95% 2.15% 1.75% 1.95% 1.70% 1.90% 1.65% 1.85% 12個月 2.00% 2.20% 1.90% 2.10% 1.85% 2.05% 1.80% 2.00% 18個月 2.05% 1.95% 1.90% 1.85%

美元新資金定存利率

12個月及18個月美元新資金定存利率下調。有關優惠的起存金額為新資金2,000美元。

滙豐尚玉客戶 美元定存利率 (p.a.) 滙豐卓越理財客戶 美元定存利率 (p.a.) 滙豐運籌理財客戶 美元定存利率 (p.a.) 其他滙豐戶口 美元定存利率 (p.a.) 3個月 2.40% 2.20% 2.15% 2.10% 6個月 2.50% 2.30% 2.25% 2.20% 12個月 2.50% 2.30% 2.40% 2.20% 2.35% 2.15% 2.30% 2.10% 18個月 2.50% 2.30% 2.40% 2.20% 2.35% 2.15% 2.30% 2.10%

其他報道：

【沽空狙擊】沽空機構Bonitas狙擊波司登 股價曾挫20%

【股份異動】維他奶跌穿百天線 見3個月低位

【中美角力】商務部：中美經貿團正就下一步溝通問題進行討論

【華為風波】傳美國要求國內5G設備要在中國境外製造

【仲裁進展】中糧包裝：股東申請回購清遠加多寶草本股權

【出售飛機】中銀航空租賃訂立協議出售17架飛機