【銀行搶存款】匯豐全面調高港元定存息 降美元存款利率
文章日期：2019年6月24日 11:46
匯豐宣布，今日起讓所有客戶港元定存利息3個月、6個月及12個月息率提高0.2厘，至1.8厘至2.2厘不等，起存額最少1萬元(詳見下表)。
今次存款優惠需以新資金用作定存，最少存放1萬元才獲較高息口，在今次匯豐客戶的3個月、6個月及12個月港元定存息口優惠前，原來息口介乎1.6厘至2厘。
該行同時下調美元定存息口，存款期針對12個月及18個月。12個月及18個月美元新資金定存利率一律降低0.2厘，原來12個月及18個月一般美元定存息率由2.3厘降至2.1厘，卓越理財客戶由2.4厘降至2.2厘，尚玉客戶美元定存利率由2.5厘降至2.3厘。
港元新資金定存利率
3個月、6個月及12個月港元新資金定存利率上調。有關優惠的起存金額為新資金1萬港元。
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滙豐尚玉
港元定存年利率
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滙豐卓越理財
港元定存年利率
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滙豐運籌理財
港元定存年利率
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其他滙豐戶口
港元定存年利率
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3個月
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6個月
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12個月
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18個月
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2.05%
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1.95%
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1.90%
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1.85%
美元新資金定存利率
12個月及18個月美元新資金定存利率下調。有關優惠的起存金額為新資金2,000美元。
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滙豐尚玉客戶
美元定存利率 (p.a.)
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滙豐卓越理財客戶
美元定存利率 (p.a.)
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滙豐運籌理財客戶
美元定存利率 (p.a.)
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其他滙豐戶口
美元定存利率 (p.a.)
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3個月
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2.40%
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2.20%
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2.15%
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2.10%
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6個月
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2.50%
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2.30%
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2.25%
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2.20%
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12個月
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18個月
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