沽空機構Bonitas發表報告，指波司登（3998）誇大收入、盈利表現，未有披露關連交易，以及以天文數字的作價向未有披露的內幕人士進行收購。認為波司登只值0元。

Bonitas指，根據其盡職審查發現，波司登有多個問題，包括偽造8.07億元人民幣(下同)的利潤，誇大幅度達174%；刻意以誇大的作價元向未有披露的內幕人士進行連番收購從而超額支付20億、以折扣價向主席出售物業等。

Bonitas指，調查發現波司登有大量未有披露的應收、應付帳，相信是來自公司間的虛假交易(並且有可能是與高德康的私人公司)，從而偽造交易量、盈利。

Bonitas又指，波司登向外宣稱其主要收購是向獨立第三方進行，但從國家市場監督管理總局資料顯示，有三宗主要收購是向主席的同謀，一名姓周的男子購買。作案的手法是周生以低價收購後，再以40倍的高價向波司登出售，從而在波司登累計收取超過20億元的資金及股份。

波司登現報1.96元，跌14.7%，最多曾跌20%。

彭博引述波司登的投資者關係代表在電話中表示，報告「說的肯定不是 公司的事實情況」，並稱公司晚些會有官方評論。

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