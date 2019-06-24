上周外圍變動不大，港股今早跟隨ADR微跌，恒指今早低開73點或0.26%，報28400點，成交金額35億元；國指今早低開14點或0.13%，報10907點。

旺旺（0151）升1.59%，報6.38元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌1.35%，報76.5元，是跌幅最大的藍籌。建議於8月1日調高煤氣收費4.4%的煤氣（0003）升0.69%，報17.62元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻3點；友邦（1299）跌0.54%，報82.25元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。

中國燃氣（0384）全年純利按年增加34.93%至82.24億元，營業額則上升12.41%至593.86億元，均好過市場預期，每股盈利1.63元，按年增32.5%。派末期息0.36元。開市報28.5元，升2.3%。

大酒店（0045）發盈警，預計截至6月底止中期未經審核股東應佔盈利及基本盈利（不包括未變現的物業估值變動的除稅後影響以及其他非營業項目的影響）將遠低於去年同期。開市報10.82元，跌1.6%。

中銀香港（2388）宣布．自8月1日起取消個人綜合理財及一般賬戶的服務費，包括中銀理財、智盈理財、自在理財、港幣儲蓄和往來賬戶服務月費，以及港幣儲蓄和往來賬戶中的港幣活期儲蓄賬戶分行櫃枱提款及轉賬交易費、中銀卡年費。中銀香港指，今次取消手續費是為踐行普及金融，持續提升客戶服務。開市報30.45元，跌0.49%。

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