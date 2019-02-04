美股上周五收市微跌，港股ADR跌34點或0.12%，報28439點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.15%，折合報354.93元；匯控（0005）跌0.66%，折合報64.22元；建行（0939）升0.01%，折合報6.57元。

今日焦點股份可留意：

本周焦點為周五、六的G20峰會，屆時中美兩國領袖或會碰面，目前，市場預期不會達成重大的貿易協議。

中國燃氣（0384）全年純利按年增加34.93%至82.24億元，營業額則上升12.41%至593.86億元，均好過市場預期，每股盈利1.63元，按年增32.5%。派末期息0.36元。

大酒店（0045）發盈警，預計截至6月底止中期未經審核股東應佔盈利及基本盈利（不包括未變現的物業估值變動的除稅後影響以及其他非營業項目的影響）將遠低於去年同期。

煤氣公司（0003）表示，已向環境局建議於8月1日調高煤氣收費，每兆焦耳的標準收費提高1.1仙，加幅為4.4%，預計約七成半的家庭用戶每月煤氣費增加不多於10元，而約一半的工商業用戶，每月的煤氣費會增加少於275元。

政府統計處公布今年5月香港消費物價指數，整體消費物價按年升2.8%，合符市場預期，稍低於4月升2.9%。跌幅主要是因為5月的旅遊費用升幅收窄，以及本地交通工具費用下跌。

中銀香港（2388）宣布．自8月1日起取消個人綜合理財及一般賬戶的服務費，包括中銀理財、智盈理財、自在理財、港幣儲蓄和往來賬戶服務月費，以及港幣儲蓄和往來賬戶中的港幣活期儲蓄賬戶分行櫃枱提款及轉賬交易費、中銀卡年費。中銀香港指，今次取消手續費是為踐行普及金融，持續提升客戶服務。

蘇寧易購宣布，旗下全資子公司蘇寧國際擬出資48億元人民幣，收購家樂福中國的80%股份，交易完成後，蘇寧易購將成為家樂福中國控股股東，而家樂福集團持股比例降至20%

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