中國燃氣（0384）今日公布截止3月底的全年業績，期內純利按年大增34.93%至82.24億元，營業額則上升12.41%至593.86億元，均好過市場預期。集團每股盈利達1.63元，按年增32.5%；擬派末期息0.36元。

集團執行主席、總經理兼總裁劉明輝於業績發布會後會見記者時指，「國家油氣管網公司」是「萬眾矚目」的項目，相信公司一定會成立，並稱據其了解，該公司將會在今年內掛牌。他又指，管網公司的成立將有助其集團降低營運成本，讓下游公司有更多靈活性，是「好事」，但集團仍需待國家公布具體方案才能決定是否參與其中。

俄羅斯將在今年透過經黑龍江的東線天然氣管道向中國供應天然氣，劉明輝表示集團在15個新增城市燃氣項目中，有9個均位於黑龍江省，加上除集團外，暫未氣油管網延伸至東北地區，因此相信集團在東北項目「有很大話語權」，且為最大的受益者。

被問到中美貿易戰對中國工業企業的影響，集團執行董事兼執行總裁黃勇表示，若拉鋸持續，必定會對中國經濟有影響，但認為其行業具「特殊性」，加上集團在國家的「藍天保衛戰」中實施的環保政策所取得重大收益，將可彌補中美貿易戰對經濟造成的影響。主席劉明輝補充稱，其行業屬「剛性需求」，人們的起居飲食與貿易戰無關，因此貿易戰對集團影響不大。

記者：周綺琪

【公司業績】中國燃氣去年多賺35%至82.24億 派息0.36元