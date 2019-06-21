政府統計處公布今年5月香港消費物價指數，整體消費物價按年升2.8%，合乎市場預期，稍低於4月升2.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在二零一九年五月份的按年升幅（即基本通脹率）升2.8%，亦低於今年4月的升2.9%，跌幅主要是因為5月的旅遊費用升幅收窄，以及本地交通工具費用下跌。

截至今年5月止的3個月，經季節性調整的綜合消費物價指數的平均每月升幅為0.3%，而截至4月止的3個月的相應升幅為0.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅分別為0.2%及0.3%。

各類綜合消費物價指數項目中，食品（不包括外出用膳）按年上升6.5%；住屋上升4.2%；煙酒上升3.2%；外出用膳上升2.1%；雜項物品上升2.1%；雜項服務上升2.1%；交通上升1.5%。

另外，電力、燃氣及水、耐用物品和衣履則錄得跌幅，按年分別跌4.9%、2%及1.2%。

政府發言人表示，五月份的基本消費物價通脹率輕微下降至2.8%，主要消費物價指數組成項目的價格壓力大致受控，雖然新鮮豬肉供應受干擾，令基本食品價格的按年升幅明顯擴大。展望將來，隨着早前新訂住宅租金回落，加上外圍價格壓力有所減退，短期而言通脹料會維持溫和。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。

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