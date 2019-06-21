隔晚美股創新高。港股連升4日、累漲1430點後，受港府修訂《逃犯條例》所引發風波持續、抗議行動升級，港股今日回吐，跌幅逐步擴大，跌穿50天線(28478點)。

恒指今早高開31點，報28581點，已是全日最高位，早段走勢反覆，於28500點水平爭持，其後走勢轉弱，午後跌幅持續擴大，一度跌穿28400點水平，低見28359點，最多跌191點，尾市走勢略回順，全日收報28473點，跌76點或0.27%，成交重上千億元，全日金額1185億元；國指無升跌，收報10921點。

總結一周，恒指全周累升1355點或5%，是繼去年2月中以來最大升幅的一周；國指全周累升501點或4.81%，是繼去年11月初以來最大升幅的一周。

中電（0002）跌4.27%，收報86.4元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.79%，收報82.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻23點。

重磅股方面，騰訊（0700）升0.11%，收報354.4元；平保（2318）跌0.42%，收報93.95元。

大摩下調匯控（0005）、恒生（0011）、中銀（3988）評級，本地銀行股受壓，恒生（0011）跌2.29%，收報196元；中銀香港（2388）跌1.92%，收報30.6元；匯控（0005）跌0.84%，收報64.65元，，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。

中東地緣政局不穩，刺激油價急升，石油石化股股做好，中海油（0883）升2.59%，收報13.48元，是升幅最大的藍籌；中石化油服（1033）升4.21%，收報0.99元；中海油服（2883）升2.18%，收報7.5元。

金價升穿1400美元，金礦股上升，午後升幅收窄，中國黃金（2099）升3.96%，收報9.45元；靈寶黃金（3330）升1.39%，收報1.46元；紫金（2899）升0.31%，收報3.19元。

全年盈利增長遜預期的維他奶（0345）股價向下，低見38.2元，全日收報38.75元，下挫8.93%。

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