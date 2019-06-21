雖然政府多次試圖為反對「逃犯條例」修訂的民怨降溫，不過今天仍有爆發示威活動。早前更有網民呼籲取消中資銀行戶口，提走所有存款，龍頭中銀香港（2388）首當其衝。

有中銀香港的員工向本報透露，公司近日向全港分行的前線同事發出指引，教導如何回應修例的問題，例如可向客戶表示：「唔好意思，我地主要幫客戶處理同解答銀行業務相關的問題，請你理解。請問你想了解中銀香港邊樣服務或產品，等我為你解答下...」。

據中銀內部人士表示，近日的確有客戶因為「逃犯條例」而取消戶口，但只屬零星個案，而前台同事亦不時會被客人問修例問題。

本報就此向中銀香港查詢，現正在等候中銀回覆。

電郵內容如下：

「Dear all,

由於近日市民對修定逃犯條例非常關注，如分行收到客戶向前線同事詢問有關條例修改，請參考以下回應口徑：

1. 如果客戶直接詢問有關條例修改：

回應口徑："X先生/女士，唔好意思，我地主要幫客戶處理同解答有關銀行業務相關的問題，請你理解。請問你想了解中銀香港邊樣服務或產品，等我為你解答下..."

2. 如果客戶在完成業務後再問關於條例事宜：

回應口徑："X先生/女士，唔好意思，我地主要幫客戶處理同解答有關銀行業務相關的問題，請你理解。請問仲有無其他銀行業務可以幫到你？"

謝謝﹗」

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