遠東發展（0035）董事總經理孔祥達表示，雖然最近高銀金融（0530）在購入啟德地皮方面撻訂，但是他認為，不會因為一家公司撻訂而影響樓市，事件主要影響氣氛多於實質。由於集團有在不同地區投資的經驗，他們不會看政治氣氛行事，反而更注重基本因素，以他所見，香港樓價水平不會有很大升幅，土地供應亦短缺，投地發展回報率只有單位數字，相較而言，按集團期望回報率要達雙位數字而言，現在海外回報更好，因此他們對香港市場持審慎態度。

不過，孔祥達稱，集團不會減少在港投資，尤其在出售資產後難再購回而言，會珍惜在港的資產，並對香港的酒店業感到樂觀。目前集團的酒店資產淨值约200億元。至於發展項目方面，他希望政府有措施幫助中小發展商，推出更多細地皮供不同發展商参與。現時遠展累計錄得預售樓款146.1億元，可供未來三、四年入賬，今年可供入賬包括香港2個樓盤貨值10多億元、澳洲珀斯項目貨值10多億元，及廣州項目貨尾。

在海外市場方面，孔祥達說，英鎊匯率較低利息亦相對低，刺激酒店業務向好，亦令他們可以在低點時可以購買更多土地。去年度亦集中在新加坡購入3幅土地，前後投資30多億元，另在收購歐洲賭場業務，作出逾3億元投資。整體負債率才由上年度逾20%，提高至今年度逾40%，未致太高。集團冀維持三成股息派發率，並派息5億元，配合2億元股份回購，向股東作出回饋。

另為配合亞洲置業者在海外置業需求，孔祥達稱，已在過去一年多成立按揭平台，遠展已投資7500萬澳元，至今融資共8億澳元，並會繼續開放引入更多資金，配合市場需求。一般可承造七成至七成半按揭，客戶一般承造5成九按揭。

記者：陳偉燊

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