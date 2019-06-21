港股連升四日後回吐，今早小幅低開31點，已見半日高位，之後指數回軟，最多跌116點，低見28433點，中午尾市跌幅收窄，收報28476點，跌73點或0.26%，成交金額469億元；國指升2點或0.02%，報10925點。

中電（0002）昨日發盈警，股價領跌大市，半日最低見85.3元，收報86.2元，跌4.49%，為半日表現最差藍籌；其次為匯控（0005），該股遭大摩唱淡，收市跌0.84%，報64.65元，兩股合共拖低大市46點。

金價造好，利好金股表現。招金（1818）延續昨日強勢，半日最高見8.81元，升4.6%，收市報8.68元，升3.08%；紫金（2899）收市報3.27元，漲2.8%。

伊朗擊落美軍無人機，刺激油價急升，三桶油有支持。其中中海油（0883）升2.44%，收報13.46元，屬表現最好藍籌；中石油（0857）升1.15%，收報4.39元；中石化（0386）升1.32%，收報5.37元。

其餘異動股方面，維他奶（0345）全年盈利增長遜預期，股價最低見過38.2元，收市報39.45元，跌7.3%。

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