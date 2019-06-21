美股隔晚齊創新高，恒指今早亦延續升勢，港股今早高開31點或0.11%，報28581點，成交金額27億元；國指今早高開27點或0.26%，報10950點。走勢上，仍高於100天線(28521點)及50天線(28481點)，但出現50天線跌穿100天線的「死亡交叉」。

伊朗擊落美軍無人機，刺激油價急升近5%，刺激中海油（0883）升1.67%，報13.36元，是升幅最大的藍籌，另外兩隻油股亦向上，中石油（0857）升1.38%，報4.4元，石化業務較多的中石化（0386）升0.94%，報5.35元。

昨日發盈警的中電（0002）跌5.04%，報85.7元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。

騰訊（0700）升0.96%，報357.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點。

國泰（0293）收市後公布5月客貨運量。數據顯示，5月載客量達到296.15萬人次，按年增4.7%；乘客運載率微升0.9個百分點至82.9%。貨物及郵件運載量則有所下降，5月載貨量16.83萬公噸，按年減少3.9%；運載率下跌4.7個百分點至63.9%。開市報11.42元，跌1%。

恒大（03333）以132億人幣增持盛京銀行（2066），22億股內資股，佔其經擴大後股本約25.01%，連同早前持有的17.28%，恒大於盛京的持股量於完成後將升至36.4%。恒大開市報22.6元，升1.1%；盛京銀行開市報4.97元，無升跌。

伊朗擊落美軍無人機引發地緣政局風險上升，金價目前升0.38%1393美元，金礦股招金（1818）開市報8.5元，升0.95%。