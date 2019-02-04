【開市焦點】港股ADR升59點 中電發盈警 ADR跌4.24%
文章日期：2019年6月21日 08:50
美股隔晚因減息預期上升而創新高，港股ADR亦延續升勢，升59點或0.21%，收報28609點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.4%，折合報355.43元；匯控（0005）跌0.18%，折合報65.09元；建行（0939）升0.09%，折合報6.61元。
今日焦點股份可留意：
中電控股（0002）發出盈利警告。集團預期會就截至2019年6月30 日止六個月的賬目中，澳洲EnergyAustralia零售業務所佔的商譽進行減值，大約為60億港元至70億港元。雖然只屬非現金的商譽減值，但中電ADR仍要跌4.24%，折合報86.42元。
國泰（0293）收市後公布5月客貨運量。數據顯示，5月載客量達到296.15萬人次，按年增4.7%；乘客運載率微升0.9個百分點至82.9%。貨物及郵件運載量則有所下降，5月載貨量16.83萬公噸，按年減少3.9%；運載率下跌4.7個百分點至63.9%
恒大（03333）以132億人幣增持盛京銀行（2066），22億股內資股，佔其經擴大後股本約25.01%，連同早前持有的17.28%，恒大於盛京的持股量於完成後將升至36.4%。
伊朗擊落美軍無人機，刺激油價向上，留意油股表現之餘，亦可留意金價、金礦股。