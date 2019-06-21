美國減息預期推動美股創紀錄新高，道指最多曾升294點，高見26798點。伊朗擊落美軍無人機，中東局勢緊張，推動紐約油價創6個月來最大升幅。經濟數據方面，美國周首次申請失業救濟人數創下五周來最大降幅，印證勞動力市場依然強勁，但製造業前景令人擔憂，費城聯儲製造業指數降至四個月低點。蘋果公司表示，美國對華商品加稅25%，將會降低其對美國經濟的貢獻。

道瓊斯工業平均指數收漲249點，升幅0.95%，報26753點。標普500指數收漲27點，升幅0.95%，報2954點。納斯達克綜合指數收漲64點，或0.81%，報8051點。

波音升1.71%，報374.88美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻42點，而聯合健康保險跌0.97%，報247.76元，拖低道指16點。

科技股方面，蘋果收市報199.46元，升0.8%，谷歌母公司Alphabet收市報1113.2元，升0.78%，亞馬遜收市報1918.19元，升0.49%，Facebook收市報189.53元，升1.09%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.37%，報386點。德國DAX指數收漲0.39%，報12355點；法國CAC 40指數漲0.32%，報5535點；英國富時100指數收漲0.29%，報7424點。