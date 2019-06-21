恒指昨日高開逾百點後反覆向上，以近全日高位收市，收報28,550點，升348點或1.23%；國指升1.46%。大市成交978億元，與60天平均相若。恒指初步升穿50天線，未來要看能否進一步推升，或回調時能否守住28,200點，以延續近兩日升勢；關鍵支持則在27,800點。

恒指關鍵支持27800點

據《明報》港股數據庫，升跌比率83比17，升逾3%佔上升股份近兩成；陽燭對陰燭為69比31，大市保持向好趨勢，買盤偏強且積極。大市已連續3日有超過六成股份上升，最近一次已經是2月下旬，向好狀况為近數個月來最好；今年初恒指見底回升，大市同樣出現持續普遍向好趨勢，目前形勢有利後市發展。

昨天不少行業跑贏大市，本報數據庫追蹤的30個行業，全線上升，有三分之一的升幅超過1.5%、跑贏恒指國指；受內地A股做好帶動，保險及券商股受追捧，帶動中資金融業升逾2.6%，其次航空、零售及教育、金屬及礦石亦升逾2%。周一提到的國航（0753），昨升穿7.8元阻力，上升動力比預期強，但要留意50天線附近約8.5元料有較大沽壓。

市場風險胃納改善

教育股表現搶鏡，楓葉教育（1317）、新高教（2001）、中教（0839）升約4%，惟兩者只是低殘反彈，向上料阻力重重。中教於高等及職業教育中具領導地位，估值於同業中享有較高溢價，也意味並不廉宜。市場風險胃納改善，低估值股份受捧，正在擴張高等教育業務的宇華（6169），估值尚未反映重心轉移，可以留意。

宇華2017年完成收購湖南涉外經濟學院，擴大高等業務發展；截至今年2月底止的半年業績顯示，併購帶來的貢獻及經營持續改善成果，收入及純利增長均超過五成。今年公司進一步將業務擴展至海外，收購泰國私立大學，由於校內已有不少中國學生，預料未來可加以發展，與國內業務產生協同效應。截至2月底，公司的資本負債比率約12.3%，手持現金11億元人民幣，將可支持未來併購擴張。

宇華表現穩定 料突破50天線

走勢上，今年以來，宇華表現相對同業較為穩定，上月跌至3.1元低位轉穩，近日有轉強迹象，成交亦有改善，短線料可嘗試突破50天線，並挑戰高位約3.6元阻力，而止蝕位放在3.1元。

[劉思明 數據尋寶]