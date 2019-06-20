據內地傳媒報導，全國首宗涉及「港股通」的證券犯罪於今早判刑，當中涉及內幕交易、泄露內幕信息罪判處被告人桑某有期徒刑九年，罰款1200萬元。據指涉事的為瑞銀證券上海投行部的副董事桑仁兆，涉及泄露的上市公司內幕信息為中遠海控（1919）收購東方海外（0316）。

內地傳媒指，上海第一中級人民法院今日通過官方微信發布消息，以內幕交易、泄露內幕信息罪判處被告人桑某有期徒刑九年，罰金1200萬元（人民幣，下同）﹔以內幕交易罪分別判處被告人陳某、王某有期徒刑九年，罰金2.4億元及有期徒刑3年，緩刑3年，罰金172萬元。而被告人桑某、陳某均表示要上訴。

報導指，上海一中院經審理查明，在2017年5月11日時任某證券公司投資銀行總部副董事的被告人桑某，獲悉A上市公司籌劃收購香港B上市公司的內幕信息，於次日利用其實際控制的他人證券賬戶買入A上市公司股票共計14.46萬股，又在同年7月27日（A上市公司復牌次日）全部賣出，成交總額人民幣90萬餘元，共計獲利13萬餘元。

在同年5月12及6月10日，桑某分別將A上市公司及B上市公司兩個內幕信息標的股票泄露予王某，而王某則使用其本人的證券賬戶買入A上市公司股票27.74萬股，後於同年7月27日全部賣出，成交總額147萬餘元，獲利32萬餘元；又使用開通「港股通」的王某本人及其父親的證券賬戶買入香港B上市公司股票共計6.55萬股，後於同年7月10日全部賣出，成交總額404萬餘元，獲利139萬餘元。王某共計獲利171萬餘元。

而在5月12日至15日間，桑某則將該案內幕信息標的股票香港B上市公司泄露給陳某，在5月15日至7月7日間，陳某開通其控制的他人證券賬戶的港股通功能，又向私人融資4700萬元，使用14個私募基金賬戶和22個自然人賬戶，買入香港B上市公司股票共計752.75萬股，成交總額3.41億餘元﹔又在同年7月至12月21日間部分賣出，共計獲利1.2億餘元。同年7月，陳某將500萬元現金交付給桑某，並為掩蓋內幕交易事實而自行制作了虛假的投研日志和要求公司交易員統一口徑。

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