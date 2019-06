鮮有評論將今天發生在香港的示威活動,與2013年烏克蘭的親歐盟群眾運動相提並論。

2013年11月21日親俄的前總理阿努科維奇(Viktor Yanukovych)終止與歐盟簽訂政治與自由貿易協議,為長達3個月的示威活動拉開序幕。人權組織在活動後指出,歷時93日的示威活動共釀成125人死亡,1890人受傷及65人失蹤,鮮血換來的結果是阿努科維奇下台與俄羅斯軍事介入。

為什麼重提烏克蘭的親歐盟群眾運動?大家且看看2013年英國《金融時報》如何描述在基輔發生的一切:「Unlike the well-planned 2004 protests over a rigged ballot, which had initially handed victory to Mr Yanukovich, these rallies have been largely spontaneous, sparked by social media, and have caught Ukraine’s political opposition unprepared.」

《金融時報》2013年11月30日以〈Ukraine protests hampered by fragmenting of political opposition〉為題,指出當時的運動是由社會媒體觸發的大型自發活動,且令烏克蘭反對派措手不及。《金融時報》撰文時整個運動尚在早期階段,由社交媒體及年輕人作為主角,主角之一是名不經傳的右翼青年團體(Right Sector),與今天的香港極之相似,發生流血衝突後烏克蘭青年開始要求總理阿努科維奇下台及赦免犯事的青年。

今天香港的示威活動無論是組織動員還是文宣工作,均來自連登討論區、社交媒體、Whatsapp以及個別網絡媒體,但卻成功動員數以萬計甚至激發上百萬人上街,關於這點,相信特區政府以至西環眾人亦始料不及。我建議大家重溫烏克蘭親歐運動,對比今天香港,大家會發現中間相似的地方。

不過當時烏克蘭政府在2014年1月17日犯了不可願諒的錯誤,阿努科維奇簽署新法例禁止任何示威活動,包括逮捕任何戴面罩及頭盔的示威人士、封鎖公用大樓人士被逮最高監禁5年以及禁止透過社交媒體造謠生事。阿努科維奇強硬的處理手法最終換來更大規模的衝突,最終被迫下台及離開基輔。

與烏克蘭持續數月的示威活動相似,若目前發生在香港的示威活動持久化的話,對整體經濟造成一定影響,其中包括資金外流及引發對美元的需求上升,第二是美國為首的國家會調整對香港的政策法,例如《美國香港政策法》等,進一步令資金離開香港等等。

對於有指這次群眾活動是革命運動,甚至有指這是否屬於烏克蘭、格魯吉亞等和理非的顏色革命(或花朵革命),對此我不太同意,因為不存在要推翻什麼政權,我反而認為是「連登花運動」,年輕人希望將一些不合理的政策修正,甚或要求那些不當的官員體現問責精神(回歸至今只有楊永強1人明言是體現問責精神而下台)。

若不明白香港「連登仔」的想法,不妨重溫《讓子彈飛》中末段,張麻子打倒黃四郎後與他的一席話。

姜文演的張麻子問周潤發演的黃四郎:「你覺得,是你對我重要,還是錢對我重要?」

黃四郎猶豫了:「我?」

張麻子緩緩搖頭:「再想想。」

黃四郎:「不會是錢吧?」

張麻子緩緩搖頭:「你再想想。」

黃四郎信心滿滿地說:「不對,還是我!」

張麻子開估了:「其實,你和錢對我都不重要!沒有你,對我很重要。」

李鴻彥

更多李鴻彥文章:

https://www.mpfinance.com/fin/columnist3.php?col=1463481147729