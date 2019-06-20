近期港交所（0388）上市審批部門傳出有前高層「不當審批」的事件發酵，更傳出港交所有意「捉鬼」。當中被媒體點名的力高企業融資及豐盛融資分別發聲明澄清，力高表示報導具誤導性，已對公司聲譽構成影響，並嚴正聲明公司及任何職員均無涉及該等報導事件。公司又指保留法律追究權利。

力高又表示希望傳媒在轉載及報導事件時保持中立及持平的專業操守，並澄清公司自2017年至今成功保薦11間公司上市，該等公司從事各種行業，包括不少本地知名品牌，而當中只有一間主板及兩間創業板公司從事餐飲業，並無公司從事建築業。

豐盛則指留意到媒體在相關報導時提及其名稱，但公司及任何職員絕對無涉及該等報導提及的事件，並嚴重警告如有任何人繼續報導或轉發同類性質的虛假消息，將毫不猶豫採取法律行動，並保留權利追究及向有關人士索償。

早前《蘋果日報》報導港交所上市審批部門早前傳出有前高層「不當審批」後，並將部分保薦人列入「監察名單」﹔本報亦引述消息指，港交所正積極查詢保薦人紀錄「捉鬼」，今日再有媒體引用證監會資料指，指在過去2015年至2019年間獲發牌或續期保薦人資格的共有46間，包括近年活躍新股市場的保薦人包括力高、德健、創陛、智富等，並以力高為例指其近年保薦了11間上市公司，當中兩間上市不久已被證監點名，包括優品360（2360）及德寶控股（8436）。

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