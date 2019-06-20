莎莎國際（0178）公布截止今年3月底止全年業績，純利按年增7%至4.7億元，港澳地區全年同店增長3%，但單計下半年要跌7.3%。莎莎主席及行政總裁郭少明透露，今年4月至6月16日，港澳同店銷售按年下跌15%，而零售銷售額則跌12%，但強調不會減少店舖數量，反有計劃增設門市，爭取更多顧客，提高銷售額及市佔率。

郭少明坦言，公司4月至今的表現較預期有落差，不過5、6月的同店銷售跌幅至收窄至單位數，公司現時加入很多新產品，例如健康食品，以保持競爭力，未來表現仍視乎中美貿易戰及人民幣貶值的情況。他認為，目前香港零售市道對比過去2016年的跌幅原因不一，以往是市民減少消費，現時除了經濟因素、中美貿易戰及人民幣貶值，行業整體競爭更大，莎莎會努力做好自己的業務，包括提升服務效率。

內地今年初起實行《電商法》，莎莎業務自第四季開始受影響。郭少明形容，初期對公司的影響較大，近日表現有回暖跡象，但未及以往興旺，料法規對整體生意有5%的影響。

至於莎莎內地業務，上個財年同店銷售跌1.1%，零售銷售額則跌1.9%，期內共設54間分店，整體虧損1382萬元。郭少明表示，由於4月至6月16日期間，公司在內地關閉2間分店，令整體銷售額跌2%，同店銷售則跌逾6%，不過公司已致力改善產品組合，相信有進步空間。

公司期內香港續租租金輕微增加0.5%，郭少明透露，4月至今有18間分店續租，續租減幅達19%，大多為街舖「有啲幫助」，更包括位於銅鑼灣的分店，但預計未必減幅可持續下去。他又稱，今個財年中港兩地料開設超過10間分店，當中將有7至8間設於大灣區之內。

莎莎今日中午公布業績，收市急升9.05%至2.41元。

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